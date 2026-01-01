Производство огурцов в Пермском крае выросло на 17,9% В январе-марте регион произвёл 3,8 тонны продукции Поделиться Твитнуть

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В первом квартале 2026 года Приволжский федеральный округ значительно укрепил свои позиции в тепличном овощеводстве, став одним из ведущих макрорегионов этой отрасли. По итогам квартала ПФО занял третье место в стране по производству огурцов. В целом по округу в первом квартале было собрано 46,6 тыс. тонн продукции, и, согласно оценкам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2026 году производство огурцов в Поволжье может достигнуть 190 тыс. тонн.

Рост производства огурцов был обеспечен несколькими регионами округа. В январе-марте Саратовская область произвела 10,9 тыс. тонн огурцов, Республика Татарстан — 10,6 тыс. тонн, Чувашская Республика — 5,2 тыс. тонн, Пермский край — 3,8 тыс. тонн.

Наибольшую динамику к уровню 2025 года среди регионов округа по огурцам в первом квартале 2026 года показали Республика Татарстан (+24,3%), Нижегородская область (+27,1%), и Пермский край (+17,9%).

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