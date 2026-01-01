Ввод жилья в Пермском крае сократился на 18,2% Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

С января по май 2026 года в Пермском крае организациями и частными застройщиками было сдано в эксплуатацию 7749 новых квартир, общая площадь которых составила 646,8 тыс. кв. м. Это соответствует 81,8% от показателя ввода жилья за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Частные застройщики, используя собственные и привлеченные средства, ввели в эксплуатацию 448 тыс. кв. м жилой площади. Это на 15,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Также в январе-мае 2026 года в Пермском крае было сдано 137 нежилых зданий общей площадью 193 278 кв. м.

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