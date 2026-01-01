В Пермском крае на 20 сентября назначены выборы в заксобрание Дан старт подаче документов от кандидатов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании краевого парламента, которое состоялось 18 июня, депутаты утвердили дату выборов депутатов Законодательного собрания пятого созыва. Выборы пройдут 20 сентября 2026 года, что совпадает с Единым днем голосования, когда также состоятся выборы депутатов Госдумы РФ.

Выборы в региональный парламент назначены на 20 сентября 2026 года. Это решение было принято в соответствии с законодательством, которое требует, чтобы назначение выборов происходило не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

После официального опубликования решения в СМИ кандидаты и избирательные объединения смогут подавать документы о выдвижении в избирательные комиссии. Это создаст возможность для всех заинтересованных сторон участвовать в выборном процессе.

Отметим, в сентябре 2026 года жителям Пермского края предстоит участвовать в выборах нескольких уровней, включая выборы депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы, а также представительных органов Большесосновского, Кунгурского и Соликамского округов.

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