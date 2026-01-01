Средний размер потребкредита в Прикамье уменьшился на 4,5% И банки, и потребители сохраняют низкий интерес к продукту Поделиться Твитнуть

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Кредиторы, предоставляющие данные в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), сообщили, что в мае 2026 года средний размер потребительских кредитов в Пермском крае снизился на 4,5% по сравнению с апрелем того же года, составив 156,3 тыс. руб.

Самые значительные снижения среднего чека потребительского кредита по сравнению с предыдущим месяцем были отмечены в Саратовской области (-17,1%), Оренбургской области (-12%), Республике Татарстан (-10%), Ростовской области (-9,7%) и Краснодарском крае (-9,2%).

В то же время в двух регионах из топ-30 средний чек вырос: в Москве (+1,8%) и Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (+0,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что за последние 9 месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался в диапазоне 150-185 тыс. руб. Он подчеркнул, что и банки, и потребители сохраняют низкий интерес к потребкредитам. В связи с этим банки предъявляют строгие требования к качеству кредитных историй, чтобы минимизировать риски просрочек в будущем. Волков рекомендовал потенциальным заемщикам тщательно следить за своей кредитной историей и избегать её ухудшения.

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