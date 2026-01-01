В Березниках при поддержке предприятия отремонтированы проблемные участки дорог Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» направил 40 млн руб. на текущий ремонт проблемных участков автомобильных дорог в Березниках.

За счёт средств компании выполнен ремонт дороги от ул. Парижской Коммуны до перекрёстка с ул. Восточной, а также участка по ул. Парижской Коммуны в районе ООО «Автотранскалий».

Общая протяжённость ремонтируемых участков превышает 1 км. В ходе ремонта обновлено асфальтовое покрытие на площади около 18 тыс. кв. м.

Эти дороги имеют важное значение для транспортного сообщения города. Ими ежедневно пользуются жители Березников, а также сотрудники «Уралкалия», которые добираются на работу на БКПРУ-4 и производственные площадки в Соликамске.

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» последовательно участвует в реализации проектов, направленных на повышение качества жизни жителей Березников и Соликамска. Ремонт данных участков дорог позволит сделать передвижение более комфортным и безопасным как для наших сотрудников, так и для всех жителей города. Поддержка таких инициатив — часть системной работы компании по развитию территорий присутствия и созданию комфортной городской среды.

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