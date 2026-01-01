Пермяку вынесли приговор за избиение посетительниц в баре Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор местному жителю за избиение двух посетительниц бара. Ленинский районный суд признал мужчину виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля 2026 года в одном из заведений краевого центра. Грубо нарушая общественный порядок и используя незначительный повод, подсудимый напал на двух девушек и нанес им множественные удары руками и ногами, что обернулось для потерпевших травмами.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.