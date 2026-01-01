Водитель в Прикамье протаранил ЛЭП и избил сотрудника «Россетей» Поделиться Твитнуть

В Кунгурском муниципальном округе жители д. Ботово остались без электроснабжения. Причиной стало повреждение опоры воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, вызванное дорожно-транспортным происшествием. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Оперативно-выездная бригада Ергачинского района электрических сетей пермского филиала «Россети Урал» начала работы по восстановлению электроснабжения деревни.

Вскоре на месте происшествия появился водитель этого автомобиля. Он проявил агрессию к представителям электросетевой компании и набросился с кулаками на одного из сотрудников.

Как сообщили в компании «Россети Урал», по этим фактам поданы заявления в полицию. Энергетики будут добиваться привлечения нарушителя к ответственности.

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