Дягилевский фестиваль и «Звук» выпустили аудиопутеводитель по программе Традиция выпускать фестивальные подборки в цифровых сервисах позволяет приобщиться к событию Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Дягилевский фестиваль совместно с музыкальным сервисом «Звук» представили официальный плейлист текущей программы. Сборник, собранный командой форума, позволяет услышать ключевые произведения фестиваля — от классики в интерпретации оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса до сочинений современных авторов. Мероприятие проходит при поддержке Дягилевского фонда и генерального партнера — Сбера.

Традиция выпускать фестивальные подборки в цифровых сервисах дает возможность приобщиться к событию не только пермякам, но и всем желающим, кто не смог приехать в столицу Прикамья в эти июньские дни.

Куратор образовательной программы Анна Фефелова отмечает, что нынешний форум отличается невероятной жанровой плотностью: стартовавший 11 июня, он завершится на рассвете белой ночи 21 июня. По ее словам, 11 треков плейлиста выстраивают единый маршрут, где авангард говорит на одном языке с классикой, а столетние юбиляры Дьёрдь Куртаг и 80-летний Владимир Мартынов встречаются с вечно юным Моцартом и молодыми композиторами.

В аудиопутеводитель вошли «Писания» Дэвида Лэнга (чья российская премьера состоялась именно здесь), музыка арабского Востока, романсы Рахманинова и опера Пуленка «Человеческий голос». Также слушатели найдут «Лунный свет» Дебюсси, звучавший как в перформансе солисток Академии им. Антона Рубинштейна, так и в танцевальной постановке Охада Наарина «Хора». Финальным аккордом коллекции стала музыка Рамо в исполнении хора и оркестра musicAeterna.

Поддерживает инициативу и генеральный партнер форума. Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка, подчеркивает:

— В год 185-летия Сбера мы стремимся сделать высокое искусство доступнее для каждого. Специальный плейлист в «Звуке» позволит каждому, независимо от местоположения, прикоснуться к уникальной атмосфере этого события. Уверен, что он станет для слушателей настоящим путеводителем по насыщенной программе фестиваля.

Это уже не первый цифровой проект Сбера и «Звука» с Дягилевским фестивалем: ранее зимой платформа выпустила лекцию Ляли Кандауровой о влиянии Вагнера на искусство XX века.

Директор по контенту «Звука» Катя Кляйн добавляет, что для сервиса большая честь продолжать сотрудничество с одним из главных музыкальных событий страны. Она уверена, что плейлист помогает почувствовать масштаб и драматургию программы, делая ее доступной как для гостей пермских залов, так и для удаленной аудитории, открывающей для себя фестиваль через экраны смартфонов.





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