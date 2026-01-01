Инвестиции в туристическую отрасль Прикамья превысят 10 млрд рублей В регионе реализуются четыре крупных инвестпроекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На «правительственном часе» во время пленарного заседания регионального парламента министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин представил информацию о развитии лечебно-оздоровительного туризма в регионе. По его словам, Пермский край на сегодняшний день входит в лидеры по числу и качеству оздоровительного туризма. В регионе функционируют 39 санаторно-курортных учреждений, где средняя продолжительность пребывания составляет около восьми дней, что превышает средние показатели по стране.

В рамках господдержки лечебно-оздоровительных организаций, при софинансировании Федерации и региона, было приобретено туристическое оборудование для трех здравниц Прикамья. Сейчас в регионе реализуются четыре крупных инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций более 10 млрд руб. Министр уточнил, что речь идёт о строительстве центра здоровья «Аквамарин» в с. Ключи, об акватермальном комплексе в с. Усть-Качка и о водно-оздоровительном комплексе и курорте в Перми.

Кроме того, Сергей Хорошутин анонсировал планы запуска агрегатора медицинского туризма. По словам чиновника, это позволит пользователям одномоментно подбирать необходимую клинику для лечения или реабилитации, а также организовывать билеты, отель и досуг в период лечения. Ожидается, что данный сервис может начать свою работу уже в конце августа.

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