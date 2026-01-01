Бензин в Пермском крае за неделю подорожал почти на рубль Взлетала стоимость топлива марки АИ-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье ускорился рост цен на автомобильное топливо. Согласно данным Росстата, с 9 по 15 июня средняя цена литра бензина в регионе выросла на 96 коп. и достигла 68,67 руб.

Бензин марки АИ-92 подорожал до 65,47 руб. (+1,09 руб.), АИ-95 — до 70,60 руб. (+88 коп.), цена на АИ-98 не изменилась — 95,14 руб. за литр.

Стоимость дизельного топлива в Прикамье увеличилась на 19 коп., до 80,11 руб. за литр.

С 9 по 15 июня изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 78 субъектах Российской Федерации, более всего топливо подорожало в Республике Тыва (+9,4%) и Чеченской Республике (+8%).

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