Пермскому машиностроительному колледжу присвоено имя Михаила Соколовского Решение приняли депутаты заксобрания Пермского края Поделиться Твитнуть

В ходе пленарного заседания 18 июня депутаты краевого парламента поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина о присвоении Пермскому машиностроительному колледжу имени выдающегося ученого и конструктора Михаила Ивановича Соколовского. Это решение стало ответом на обращение трудовых коллективов ПАО НПО «Искра» и самого колледжа.

Михаил Иванович Соколовский, родившийся 29 марта 1935 года, — известный советский и российский учёный, который на протяжении многих лет возглавлял НПО «Искра» и внёс значительный вклад в развитие ракетной и космической отрасли страны.

Он участвовал в создании двигателей для ракет, которые стали основой ядерного щита России. В настоящее время Соколовский продолжает свою деятельность как почётный генеральный конструктор НПО «Искра» и заведующий кафедрой в ПНИПУ.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.