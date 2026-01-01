Суд вернул муниципалитету земли у голубых Александровских озёр в Прикамье Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал недействительным договор аренды земли площадью 17 237 кв. м в Александровском муниципальном округе. Участок должен быть возвращён в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В материалах дела сказано, что администрация без проведения торгов предоставила предпринимателю право временного пользования и владения этим земельным участком на льготных условиях. На участке расположен гостиничный дом.

Прокуратура доказала, что предоставленный участок в 170 раз превышает площадь самого объекта, что нарушает требования земельного законодательства и мешает другим предпринимателям использовать эту территорию для туристических и других услуг.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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