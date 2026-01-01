Открылся пешеходный переход от Завода Шпагина до вокзала Пермь I Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, начал действовать пешеходный переход от Завода Шпагина до вокзала Пермь I. Проход будет открыт ежедневно с 7:00 до 22:00.

Это значительно упрощает путь на набережную для жителей и гостей города, а также доступ с набережной к Художественной галерее.

В ведомстве отметили, что для безопасности, по договорённости с железнодорожниками, поезда теперь останавливаются до начала перехода. Для удобства пешеходов через ж/д пути проложен деревянный настил, который переходит в тротуар.

В минтрансе напомнили, что переход нерегулируемый, поэтому при приближении к рельсам необходимо быть особенно внимательными и обязательно смотреть по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Для горожан власти записали видеоинструкцию.

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