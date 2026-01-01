В Пермском крае выставлен на продажу объект культурного наследия в Большой Соснове Власти готовы отдать бывший «Особняк купца Лимонова» за 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила о проведении торгов по продаже здания, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения. Речь идёт об «Особняке купца Лимонова», расположенном в Большой Соснове (ул. Ленина, 48).

На аукцион выставлено нежилое здание общей площадью 316,7 кв. м вместе с земельным участком размером 797 кв. м.

Начальная стоимость данного имущества составляет 1 384 441 руб. 75 коп.

Согласно конкурсной документации, будущий собственник должен взять на себя строгие обязательства. Главным условием сделки является проведение полной реставрации исторического здания в установленные договором сроки. Новый владелец обязан обеспечить сохранность архитектурного облика памятника и выполнить все необходимые работы по его восстановлению, что гарантирует защиту культурного достояния региона.

Приём заявок на участие в торгах завершится 18 июля.

Село Большая Соснова имеет богатую историю: его территория была заселена с древних времен, а через него проходил знаменитый Сибирский тракт. Сам особняк был возведен в начале XX века и принадлежал представителю влиятельной купеческой династии — Лимоновым, которые вели активную торговлю бакалеей и хлебом.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.