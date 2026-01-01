Реставрацию объекта культурного наследия в прикамской Чердыни оценили в 284 млн рублей Работы необходимо завершить до 14 ноября 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реставрацию объекта культурного наследия — «Училище ремесленное» — в прикамской Чердыни оценили в 284 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках предстоящего ремонта подрядчику предстоит выполнить масштабный комплекс строительно-восстановительных работ. Проект включает ремонт и усиление фундаментов, перекрытий и кирпичной кладки цокольной части стенового ограждения, а также замену разрушенных участков кладки. Будут отремонтированы поверхности наружных и внутренних стен, карнизные части и перемычки, заменены оконные и дверные заполнения.

Отдельное внимание уделяется кровле, конструкции и покрытие которой подлежат ремонту и замене. Также в перечень задач входит восстановление приямков входных групп и оконных проемов с установкой защитных козырьков и восстановление твердого покрытия с отмосткой вдоль фасада здания. Важнейшим этапом станет монтаж внутренних и наружных инженерных систем, включая электроснабжение, освещение, отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию, а также систем контроля доступа, связи и пожарной сигнализации.

Дополнительно предусмотрены установка охранного видеонаблюдения, монтаж нового наружного ограждения и комплексное благоустройство прилегающей территории. Завершится цикл работ полной очисткой участка и вывозом строительного мусора.

Работы необходимо завершить до 14 ноября 2027 года.





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