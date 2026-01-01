Суд признал право собственности на землю за пермячкой, владевшей участком 20 лет Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Жительница п. Сылва выиграла суд против администрации Пермского муниципального округа. Теперь она официально признана собственником земельного участка, который приобрела еще в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В 2004 году женщина купила землю, оформив сделку распиской, а продавец предоставил ей членскую книжку садоводческого товарищества. На протяжении двух десятилетий она добросовестно владела участком, обрабатывала его, выращивала урожай и несла все расходы на содержание.

Однако оформить договор купли-продажи не удалось: продавец не был найден, а в 2024 году стало известно, что он скончался. Садоводческое товарищество, к которому относился участок, тоже было ликвидировано.

Суд, рассмотрев материалы дела, показания участников процесса и свидетелей, установил, что женщина на протяжении 20 лет добросовестно и открыто пользовалась землей. В результате Пермский районный суд удовлетворил исковые требования, и право собственности на участок было закреплено за истицей. Однако решение суда пока не вступило в законную силу.

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