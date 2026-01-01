Суд признал право собственности на землю за пермячкой, владевшей участком 20 лет
Жительница п. Сылва выиграла суд против администрации Пермского муниципального округа. Теперь она официально признана собственником земельного участка, который приобрела еще в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.
В 2004 году женщина купила землю, оформив сделку распиской, а продавец предоставил ей членскую книжку садоводческого товарищества. На протяжении двух десятилетий она добросовестно владела участком, обрабатывала его, выращивала урожай и несла все расходы на содержание.
Однако оформить договор купли-продажи не удалось: продавец не был найден, а в 2024 году стало известно, что он скончался. Садоводческое товарищество, к которому относился участок, тоже было ликвидировано.
Суд, рассмотрев материалы дела, показания участников процесса и свидетелей, установил, что женщина на протяжении 20 лет добросовестно и открыто пользовалась землей. В результате Пермский районный суд удовлетворил исковые требования, и право собственности на участок было закреплено за истицей. Однако решение суда пока не вступило в законную силу.
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