Прокуратура требует изменить причину увольнения экс-главы Индустриального района Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Прокуратура Перми подала административный иск в суд против городской администрации и бывшего главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. Надзорный орган требует, чтобы мэрия изменила формулировку увольнения экс-чиновника, указав в качестве причины «в связи с утратой доверия» из-за коррупционного правонарушения. Слушания по делу начнутся 19 июня. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, Дмитрий Дробинин руководил Индустриальным районом с октября 2021-го до конца января 2024 года и покинул должность по истечении срока контракта. Вскоре после этого против него возбудили уголовное дело о получении взятки и мошенничестве в должности главы. Ленинский районный суд оштрафовал его на 1,8 млн руб. и запретил занимать определенные должности на четыре года. Однако 5 мая Пермский краевой суд ужесточил приговор: Дробинину назначили четыре года лишения свободы. Сам экс-чиновник свою вину не признал. По словам источников, знакомых с ситуацией, прокуратура основывает свои требования на вступившем в силу обвинительном приговоре.

Сейчас гарнизонный военный суд Перми рассматривает ещё одно дело против Дмитрия Дробинина. Следствие утверждает, что он получил деньги за медицинское заключение о непригодности к военной службе в зоне специальной военной операции. Кроме того, его обвиняют в краже 2 млн руб. с банковского приложения смартфона своего сослуживца. По этим моментам Дробинин не признает свою вину.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.