В 2025 году в Прикамье было восстановлено более 87% нарушенных прав детей Такие данные привела уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Светлана Денисова

Константин Долгановский

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова отчиталась перед депутатами о деятельности за 2025 год. По данным детского омбудсмена, в течение года к ней поступило 1507 обращений, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом (1439 обращений).

Денисова отметила, что основной объём жалоб касался социально-экономических прав, включая право на жизнь и воспитание в семье, а также вопросов социального обеспечения и жилья.

В своем выступлении Денисова отметила, что в 2025 году были расширены меры поддержки семей, особенно участников СВО. Размер единовременной выплаты при рождении ребёнка для жён участников СВО был увеличен до 140 154 руб., а также введена материальная помощь в 15 тыс. руб. на каждого ребенка. Количество многодетных семей в регионе продолжает расти и достигло 40 085.

Кроме того, особое внимание было уделено правозащитной работе в сфере образования. Важным инструментом разрешения споров стали школьные службы примирения, которые рассмотрели 3893 конфликтных случая, из которых 80% завершились примирением сторон.

Всего в 2025 году в Прикамье было восстановлено более 87% нарушенных прав детей.

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