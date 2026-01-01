Разница в цене между первичным и вторичным жильём в Перми сократилась до 24% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Квартиры на вторичном рынке остаются дешевле в большинстве крупных городов, однако разрыв между ценами на новостройки и «вторичку» постепенно сокращается. Так, в Перми разница снизилась с 29% в мае 2025 года до 24% в мае 2026-го. Об этом сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимости».

В Нижнем Новгороде квартиры на «вторичке» теперь на 15% дешевле новостроек, хотя в мае 2025 года разница составляла 21%, в Уфе разница снизилась с 25 до 21%, в Казани — с 17 до 13%, в Краснодаре с 16 до 14%.

Наибольшую экономию при покупке жилья на вторичном рынке можно получить в Челябинске (разница в цене за квадратный метр составляет 41,9 тыс. руб.), Перми (41 тыс. руб.), Омске (37,7 тыс. руб.), Уфе (34,1 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (31,7 тыс. руб.).

Как отметил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», выравнивание условий на рынках недвижимости происходит по нескольким причинам. После изменений в программе «Семейная ипотека» рынок новостроек адаптируется. Высокая база рынка способствует нормализации, и девелоперы удерживают цены на уровне прошлого года, а в некоторых проектах предлагают дополнительные скидки для стимулирования спроса. В крупных городах с высоким спросом на недвижимость собственники получают благоприятные условия, что приводит к росту средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке. В большинстве регионов этот рост пока умеренный. Одна из причин — вымывание доступных объектов из предложения: покупатели приобретают их в первую очередь, а новые объекты появляются уже по более высокой цене.

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