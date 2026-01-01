В Лысьве энергетики «Т Плюс» завершили проверку уже более 75% теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» активно готовят теплосетевой комплекс Лысьвы к отопительному сезону 2026/27. В настоящее время специалисты уже выполнили гидравлические испытания 75% тепловых сетей. Эти мероприятия необходимы для обеспечения надёжного и бесперебойного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов предстоящей зимой.

«Летняя ремонтная кампания в Лысьве проходит по графику. Предстоит большой объём работы: гидравлические испытания теплосетей, ревизия оборудования на котельных и ЦТП. Это наши обязательства перед горожанами и администрацией, которые энергетики выполняют», — отмечает заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Полежаев.

В течение лета энергетики «Т Плюс» в Лысьве проведут проверку 117 км тепловых сетей с проведением гидравлических испытаний для выявления повреждений. Все обнаруженные дефекты будут оперативно устранены. Также будет выполнена диагностика и ремонт оборудования на 17 газовых котельных, техническое обслуживание пяти центральных тепловых пунктов (ЦТП). Параллельно энергетики совместно с управляющими компаниями и ТСЖ проконтролируют состояние внутридомовых систем теплоснабжения в многоквартирных домах.

Ход подготовки к отопительному сезону 2026/27 находится на постоянном контроле администрации Лысьвы. Особое внимание уделяется социальным объектам: детским садам, школам, больницам и домам культуры.

Напомним, в зону ответственности «Т Плюс» в Лысьве входят теплоснабжение 349 многоквартирных домов, 44 социальных объекта, в том числе 17 учебных заведений и 10 домов культуры.

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