Жительница Перми отсудила у железнодорожников компенсацию за духоту в вагоне Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми рассмотрел жалобу АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») на апелляционное решение мирового судьи по делу о компенсации за поездку в поезде с неисправным кондиционером. Суд оставил в силе решение первой инстанции, отказав в удовлетворении жалобы перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В июле прошлого года семья из четырех человек — пермячка с мужем и двумя детьми — возвращалась домой из отпуска на поезде по маршруту Горячий Ключ — Пермь II. Билеты были куплены в вагон класса обслуживания 2А, где, согласно условиям, должен был работать кондиционер. Однако во время поездки система кондиционирования вышла из строя.

Истец заявила, что из-за жары дети страдали от перегрева, плакали и испытывали дискомфорт. После поездки вся семья заболела. Представитель АО «ФПК» признал, что кондиционер был неисправен около 10 часов (с 10:00 до 20:00).

Мировой судья в феврале 2026 года постановил взыскать с АО «ФПК» часть стоимости билетов пропорционально времени без кондиционера, компенсацию морального вреда в пользу истца и каждого из детей, а также штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований. Общая сумма взыскания составила более 40 тыс. руб.

АО «ФПК» обжаловало решение, утверждая, что договор перевозки был выполнен надлежащим образом, так как поезд прибыл в пункт назначения вовремя. Ответственность за поломку кондиционера, по мнению компании, должна нести ремонтная компания.

Кировский районный суд отклонил доводы АО «ФПК». В апелляционном определении было указано, что именно компания-перевозчик несет ответственность за качество предоставляемых услуг, включая соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Факт неисправности кондиционера был подтвержден материалами дела, включая проверку Пермской транспортной прокуратуры.

Суд согласился с размером компенсации морального вреда, посчитав его разумным и справедливым. В итоге решение мирового судьи было оставлено без изменений, а жалоба АО «ФПК» отклонена.

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