Кафе «Шашлычный дом» в Перми закрыли на 30 дней Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провёл проверку индивидуального предпринимателя Абдуллайевой Г.А., которая оказывает услуги общественного питания в кафе «Шашлычный дом» (ранее «Шашлык HOUSE») по адресу: Пермь, пр. Декабристов, 62. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

В частности, не организован и не проводится производственный контроль. Пищевые продукты принимаются без сопроводительных документов.

Кроме того, нарушена непрерывность технологических процессов. Производственный цех не оснащён необходимыми техническими средствами. Отсутствуют технологические документы на изготавливаемую продукцию, такие как технологические карты и инструкции.

В производственных цехах не оборудованы умывальные раковины для мытья рук. В помещении для хранения продукции отсутствует прибор для измерения температуры и влажности. Кухонная и столовая посуда моется совместно в двухсекционной моечной ванне.

На основании выявленных нарушений Центральный территориальный отдел Роспотребнадзора подал иск в Индустриальный районный суд Перми. Суд приостановил деятельность ИП на 30 суток.

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