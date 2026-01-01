Зашедшего в город Пермского края медведя решено застрелить Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В минприроды Пермского края приняли решение застрелить медведя, заходящего на территорию Гремячинска Губахинского муниципального округа Прикамья. Приказ об этом подписан 16 июня.

Ранее СМИ писали, что хищника несколько раз за неделю видели гуляющим по городским улицам. Его даже пришлось отпугивать холостыми выстрелами.

В связи с тем, что животное представляет угрозу для местных жителей, в минприроды приняли решение о его отстреле.

Мероприятие по регулированию охотничьих ресурсов должно быть проведено до 16 июля, сказано в документе.

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