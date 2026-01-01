В Прикамье для восстановления усадьбы купца Алина планируют привлечь инвестора Поделиться Твитнуть

В Чердыни объявлены торги по продаже объекта культурного наследия — ансамбля «Усадьба купца Алина (Большого)». Начальная цена лота составляет 4 руб. Об этом сообщили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В состав выставленного на продажу комплекса, расположенного по адресу ул. Алинская, 19, входят четыре исторических здания: особняк, контора, ямщицкая и пушной амбар. Приватизация осуществляется с одновременным предоставлением в аренду земельного участка площадью 3290 кв. м.

Как пояснили в краевой инспекции, победитель конкурса обязан будет провести полную реставрацию ансамбля и приспособить его для современного использования. Работы необходимо завершить в установленные договором сроки. Для финансирования восстановления можно воспользоваться программой льготного кредитования от ПАО ДОМ.РФ по ставке 9% годовых.

Усадьба принадлежала династии купцов Алиных. Родоначальник Семён Иванович Алин основал торговое дело, которое развил его сын Николай, а затем и внук Василий Алин. Василий Николаевич Алин был купцом первой гильдии с годовым оборотом свыше 250 тыс. руб., его состояние оценивалось в несколько миллионов. Он носил почётное звание поставщика двора Его Императорского Величества.

Чердынь, где расположен объект, имеет богатую историю: город был столицей Перми Великой, через него проходил древний путь в Сибирь. В 1597 году с открытием Бабиновской дороги через Соликамск город утратил стратегическое значение и превратился в крупный торговый центр, где жили богатейшие купеческие фамилии региона.

Приём заявок на участие в торгах продлится до 12 июля 2026 года.

Напомним, в Пермском крае работает программа льготного финансирования по объектам культурного наследия. Для инвесторов, реализующих проекты по восстановлению ОКН, действует ставка 9%. Такая мера направлена на сохранение исторического наследия памятников архитектуры и создание новых возможностей для поддержки туризма и организации комфортной городской среды.

Также рамках краевого механизма «Аренда за 1 рубль» организации получают доступ к уникальным условиям аренды объектов культурного наследия региона: стоимость составляет 1 руб. за кв. м ежегодно при обязательстве осуществить ремонт и реставрацию.

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