Из-за атак БПЛА задерживаются вылеты рейсов из Перми в Москву Утром 18 июня над столицей России сбили более 100 беспилотников Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В четверг, 18 июня, фиксируются массовые задержки авиарейсов из Перми. Информация об этом — на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

В частности, один рейс в Сочи перенесли с 05:05 на 22:05, другой — на 12:40. Кроме этого, задерживаются вылеты шести рейсов из Перми в Москву. Предположительно самолёты в столицу вылетят с задержками длительностью от трёх до шести часов.

Причина — массовая атака беспилотников в Москве, за утро над столицей страны сбито свыше 100 беспилотников.

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