Пермская галерея стала претендентом на Национальную туристическую премию
Итоги голосования объявят в ноябре
Пермская художественная галерея стала одним из претендентов на Национальную туристическую премию Russian Traveler Awards 2026.
Премия Russian Traveler Awards проводится ежегодно. Это крупное событие собирает экспертов туристической индустрии и миллионы путешественников со всей России. Они совместно выбирают лучшие места для отдыха: от отелей и курортов до уникальных блюд и экологических маршрутов.
В этом году премия включает 21 номинацию, среди которых есть и «Культурно-исторический объект / музей», где представлена и Пермская галерея.
Имена победителей будут определены по результатам открытого голосования и оценок жюри. Голосование продлится до 30 октября, а итоги объявят в ноябре.
Проголосовать можно по ссылке.
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