Пермская галерея стала претендентом на Национальную туристическую премию Итоги голосования объявят в ноябре Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Пермская художественная галерея стала одним из претендентов на Национальную туристическую премию Russian Traveler Awards 2026.

Премия Russian Traveler Awards проводится ежегодно. Это крупное событие собирает экспертов туристической индустрии и миллионы путешественников со всей России. Они совместно выбирают лучшие места для отдыха: от отелей и курортов до уникальных блюд и экологических маршрутов.

В этом году премия включает 21 номинацию, среди которых есть и «Культурно-исторический объект / музей», где представлена и Пермская галерея.

Имена победителей будут определены по результатам открытого голосования и оценок жюри. Голосование продлится до 30 октября, а итоги объявят в ноябре.

Проголосовать можно по ссылке.

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