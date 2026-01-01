Несовершеннолетние пытались перебросить телефоны в пермскую колонию Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники уголовно-исполнительной системы пресекли попытку передачи запрещенных предметов в исправительную колонию №29. Нарушителями оказались двое подростков 2008 и 2009 годов рождения.

Несовершеннолетние пытались перебросить через ограждение режимной территории сверток с вещами. Во время осмотра пятого участка запретной зоны были обнаружены четыре скрепленные скотчем коробки. Внутри находились четыре мобильных телефона и два зарядных устройства.

По факту произошедшего проводится проверка, в отношении задержанных составлены административные протоколы. В ведомстве подчеркнули, что при повторном совершении аналогичных действий подросткам будет грозить уже уголовная ответственность. Работа по предотвращению попыток доставки запрещенных предметов на режимные объекты в регионе продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.