Аэропорт Перми превысил отметку в 700 тысяч пассажиров за пять месяцев 2026 года За май услугами аэропорта воспользовались 160 тысяч пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) подвёл итоги работы за первые пять месяцев текущего года. Пассажиропоток воздушной гавани составил 701 059 человек.

Особенно активным выдался май, который традиционно открывает сезон отпусков. За последний весенний месяц услугами аэропорта воспользовались 160 252 пассажира.

В аэропорту отметили, что в 2026 году продолжается работа по расширению маршрутной сети и повышению качества обслуживания пассажиров. В ближайшее время руководство аэропорта планирует сообщить об открытии новых направлений полётов.

Аэропорт Большое Савино является крупнейшим авиаузлом региона, обеспечивающим воздушное сообщение с городами России и зарубежья.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.