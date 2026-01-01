В транспорте Перми за полтора года проведено более 170 тысяч проверок оплаты проезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контроль оплаты проезда в пермском общественном транспорте принес в бюджет более 70 миллионов рублей за полтора года. За этот период в городе провели свыше 170 тысяч проверок. Соответствующие данные за 2025 год и первую половину 2026 года озвучил 17 июня на заседании профильного комитета Заксобрания Пермского края руководитель городского департамента транспорта Анатолий Путин.

В автобусах и трамваях Перми зафиксировали более 170 тысяч рейдов, по итогам которых составили свыше 35 тысяч протоколов на безбилетников. Большинство нарушителей, а именно 28 тысяч человек, получили штраф в две с половиной тысячи рублей. Для более чем 4,3 тысячи повторных нарушителей сумма взыскания составила пять тысяч рублей. Совокупный объем поступлений в городскую казну превысил 70 миллионов рублей.

Параллельно с усилением контроля в Перми модернизируют систему оплаты для пассажиров. В салонах стало больше валидаторов и QR-кодов. В мобильном приложении появились новые опции: оплата через Систему быстрых платежей, по геолокации и Bluetooth-меткам. Также пользователи получили возможность оформлять виртуальный льготный проездной, а само приложение теперь стабильнее работает при плохом интернете.





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