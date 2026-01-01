Сергей Кравцов и Дмитрий Махонин обсудили развитие системы образования в Прикамье Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

17 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили развитие системы образования в регионе, вопросы профориентации школьников и расширение сети кластеров в рамках проекта «Профессионалитет».

Глава Минпросвещения отметил устойчивое развитие образовательной сферы в Прикамье. Он подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание не только возведению новых школ, детских садов и колледжей, но и ранней профориентации, что позволяет школьникам определяться с профессией и осваивать трудовые навыки еще во время учебы.

Дмитрий Махонин поблагодарил министра за поддержку и представил данные по развитию образовательной инфраструктуры. С 2020 года в Пермском крае построено 39 школ, 33 детских сада и 9 объектов среднего профессионального образования. До 2030 года планируется возвести еще 60 учебных заведений, а в ближайшие два года капитальный ремонт пройдет в 57 школах и детских садах региона.

Губернатор также рассказал о реализации проекта «Первая профессия», который помогает ученикам 8-11 классов освоить востребованные на пермских предприятиях специальности. К обучению подключены крупные компании края, включая «Протон-ПМ», «Уралкалий», «Соликамскбумпром» и НПО «Искра». Они организуют практики на своих производственных площадках и готовы трудоустроить выпускников. В школьных мастерских создаются условия, приближенные к реальным цехам: в рамках государственных проектов закупается современное оборудование, станки с ЧПУ и лазером, верстаки и специализированный инструмент.

В ходе встречи также затронули тему масштабирования сети кластеров «Профессионалитет». Сейчас в Пермском крае работает 14 таких кластеров, а к 2027 году планируется открыть еще четыре — по направлениям машиностроения, строительства, транспорта и сельского хозяйства.

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