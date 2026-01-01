В Перми задержали несовершеннолетних за хулиганство Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми двое несовершеннолетних задержаны следователем Следственного комитета России по подозрению в хулиганстве.

Поводом для процессуальной проверки стало сообщение, опубликованное в социальных сетях. В нем говорилось о том, что в Свердловском районе Перми группа подростков нанесла удары двум местным жителям. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего следственным отделом по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов. Расследование данного уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

В рамках расследования в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое 14-летних подростков. В настоящее время с ними проводятся следственные действия в качестве подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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