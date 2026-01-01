Пермский банк предлагает акционный тариф «Тест-драйв» с бесплатным обслуживанием до конца года Отсутствие комиссии позволяет оценить все преимущества РКО от «Урал ФД» без лишних расходов Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Банк «Урал ФД» представляет тариф для бизнеса «Тест-драйв». В рамках пакета корпоративные клиенты получают бесплатное обслуживание до конца года, увеличенный лимит переводов на счета физических лиц — до 500 тыс. руб. в месяц без комиссии и бесплатные платежи, в том числе в другие банки. Также доступен приём наличных средств до 200 тыс. руб. в месяц.

«Тест-драйв» даёт возможность без каких-либо затрат оценить уровень сервиса, качество персональной поддержки, надёжность и скорость проведения операций. В функциональном интернет-банке клиенты смогут проверять контрагентов через бесплатный сервис «Светофор», подписывать платежи с помощью СМС-кода или электронной подписи PayControl, оформлять депозиты и заявки на кредит, запрашивать выписки и проводить другие операции.

Для дополнительного удобства банк предлагает оформить корпоративную карту платёжной системы «Мир». Продукт позволяет оплачивать товары и услуги, а также вносить и снимать наличные через банкоматы «Урал ФД» и партнёра (АО «Тбанк») на всей территории страны.

Открыть расчётный счёт в пакете «Тест-драйв» можно онлайн, без посещения офиса. Предложение распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и продлится до конца 2026 года. По условиям акции, предусмотрено открытие одного расчётного счёта в рублях. С 1 января 2027 года обслуживание составит 1500 руб. в месяц.

Узнать подробную информацию о тарифе «Тест-драйв» и других продуктах банка можно на сайте и по тел. 8-800-100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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