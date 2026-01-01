Состав пермского «Молота» пополнил Вадим Чеботарёв Поделиться Твитнуть

В состав пермского ХК «Молот» перешёл новый защитник — 26-летний Вадим Чеботарёв. Об этом сообщает пресс-служба пермской хоккейной команды.

Воспитанник мытищинского «Атланта», он выступал за этот клуб до 2019 года. В сезоне 2020/21 дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге, защищая цвета красноярского «Сокола». С 2022 по 2024 год играл за ташкентский «Хумо», с которым завоевал серебряные медали Pro Hokei Ligasy. В сезонах 2024/25 и 2025/26 выступал за нефтекамский «Торос».

За время своей карьеры в ВХЛ Вадим провёл 115 матчей и набрал 9 очков по системе «гол+пас» (1 гол и 8 передач).

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