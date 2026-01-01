В августе в Пермском крае хотят запустить агрегатор медицинского туризма Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Пермском крае планируют создать платформу для медицинского туризма. Этот сервис поможет быстро найти подходящую клинику для лечения или реабилитации, а также организовать билеты, проживание и досуг на время пребывания. Об этом сообщил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин на заседании экономического комитета регионального Законодательного собрания, сообщили в пресс-службе парламента.

Министр отметил, что платформа станет частью программы «Развитие экспорта Пермского края» и будет включать как государственные, так и частные медицинские учреждения. Предполагается, что сервис может начать функционировать уже к концу августа. Хорошутин подчеркнул, что санатории Пермского края привлекают туристов благодаря доступным ценам на оздоровительные услуги и удобному транспортному сообщению.

Также министр добавил, что инициатива создания платформы для медицинского туризма является частной, но регион оказывает ей поддержку. Планируется продвигать этот сервис как туристический продукт на профильных форумах и выставках.

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