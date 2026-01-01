В МЧС Прикамья рассказали о системе оповещения населения в чрезвычайных ситуациях Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В ГУ МЧС России по Пермскому краю объяснили принцип работы системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет perm.aif.ru.

За готовность систем оповещения отвечают региональные и местные органы власти. Решение о включении сигнала и определении зоны оповещения принимается на уровне субъекта или муниципалитета. МЧС сотрудничает с органами управления гражданской обороной для координации действий.

Операторы связи, по запросу властей, отправляют населению экстренные уведомления через короткие СМС. Кроме того, может быть задействована технология широковещательной рассылки. Выбор метода остаётся за оператором связи.

Для улучшения оповещения МЧС разрабатывает собственное мобильное приложение, включённое в «белый список» сервисов, доступных даже в условиях ограничений на услуги связи. Однако уведомления могут не приходить при проблемах с интернетом.

Ведомство также проинформировало об интеграции приложения «МЧС России» с национальным мессенджером MAX.

В регионах созданы специализированные каналы «РСЧС Наименование субъекта Российской Федерации», через которые в автоматическом режиме будет передаваться экстренная информация о возможных угрозах.

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