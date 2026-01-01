Главу крупной фармкомпании будут судить в Перми за неуплату 240 млн рублей налогов Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Генеральный директор крупной фармацевтической компании будет привлечён к ответственности за неуплату налогов на сумму 240 млн руб., сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, с января 2020-го по март 2022 года обвиняемый, действуя в сговоре с директором фирмы, организовал перевод выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволило им необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения и уклоняться от уплаты налогов.

Уголовное дело в отношении директора компании, который скрылся от следствия, приостановлено, так как он находится в международном розыске.

Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 240 млн руб.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Кировский райсуд Перми для рассмотрения по существу.

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