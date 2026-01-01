В 2025 году средняя зарплата в Перми приблизилась к 100 тысячам рублей Такие данные озвучила вице-мэр Яна Фурман Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию первый заместитель мэра Яна Фурман представила депутатам отчёт главы Перми за 2025 год.

По словам чиновницы, по итогам прошлого года заработная плата в столице Прикамья составила почти 100 тыс. руб. По этому показателю Пермь занимает шестое место среди российских городов-миллионников.

«Если рассмотреть среднемесячную заработную плату, по итогам года она составила 99,5 тыс. руб. и увеличилась на 13%, достигнув планового значения. Благодаря этому, Пермь поднялась на шестое место среди городов-миллионников по размеру зарплаты. В 2025 году мы были на седьмом месте", - отметила Фурман.

Депутаты поинтересовались, чем руководствовались в мэрии, приводя такую статистику. Фурман пояснила, что при подготовке отчёта использовались данные Пермьстата, который брал за основу показатели зарплат на крупных и средних предприятиях города.

«Бывает, что средства массовой информации выдают цифры по Пермскому краю за Пермь. Мы говорим только о крупных предприятиях и, к тому же, относим и бюджетников», - сказала вице-мэр.

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