Валовая выручка девелоперов в Перми год к году выросла на 42,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

bnMAP.pro провел анализ продаж новостроек на 24 крупнейших рынках России с января по апрель 2026 года и выявил разнонаправленные тенденции. Рынок недвижимости резко просел в Москве (-25,5%), но значительно поднялся в регионах. Но так как в абсолютных цифрах Москва лидирует с большим отрывом (436,2 млрд руб.), общий доход девелоперов в крупных городах год к году снизился на 3,7%, составив 1,17 трлн руб.

Отрицательную динамику показали Московская область (-1,7%) и Республика Крым ( -0,3%). Остальные оказались в плюсе. В Перми, например, валовая выручка девелоперов составила 20,3 млрд руб. (+42,3%). Наибольший же рост продаж отмечен в Уфе (+68,5%, 31,7 млрд руб.), Красноярске (+60,9%, 13,1 млрд руб.), Ленинградской области (+52,2%, 50,8 млрд руб.) и Челябинске (+45%).

По мнению аналитиков bnMAP.pro, основным фактором, повлиявшим на результаты, стал январь. Новость об изменении условий семейной ипотеки побудила покупателей ускорить принятие решений, что привело к значительному росту спроса в большинстве регионов. Дополнительные положительные эффекты оказали снижение ключевой ставки и адаптация покупателей к новым условиям финансирования.

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