В Прикамье простятся с погибшим на СВО младшим сержантом Александром Пирожковым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Оханского округа Прикамья младший сержант Александр Пирожков, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Мы разделяем вашу боль и горе», — говорится с информации.

Александр Пирожков родился в марте 1982 года в Оханске. Окончил местную школу №1, а затем поступил в Очёрский колледж. Впоследствии трудился в краевом центре. Это был открытый, доброжелательный и отзывчивый человек, говорят его знакомые.

Церемония прощания состоится 18 июня в 11.00 в Оханском культурно-досуговом центре.

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