Стали известны самые популярные марки авто в трейд-ин в Пермском крае Средняя цена выкупа составила 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

В 2026 году программа трейд-ин продолжает оставаться одним из основных способов пополнения складов автодилеров в России. По данным, предоставленным "Авито Авто", на трейд-ин приходится около 33% всех поступлений автомобилей, а средняя цена выкупа составляет 1 млн руб.

По данным исследования компании, в Пермском крае лидером по количеству автомобилей, сдаваемых в трейд-ин, является отечественная марка LADA, на которую приходится 21% от общего объёма. На втором месте находится Toyota с долей 12%, а замыкает тройку Kia с 8%. В первую десятку также вошли такие марки, как Hyundai, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford, Skoda и Opel.

Среди моделей LADA седан Granta стал самым популярным, составив 44% от всех сдаваемых автомобилей этого бренда. За ним следуют Vesta (23%) и Priora (9%). В сегменте Toyota доминирует кроссовер RAV4 с долей 30%, а у Kia — седан Rio с 40%.

По словам руководителя бизнес-направления «Автохаб» «Авито Авто» Николая Дробушевича, трейд-ин остается ключевым каналом для дилеров, особенно в условиях восстанавливающихся продаж новых автомобилей. Он также подчеркнул, что комиссионные продажи становятся всё более актуальными, так как не требуют оборотного капитала для постановки автомобилей на склад. В то же время, выкуп «с улицы» зависит от ключевой ставки, и ее снижение способствует активизации этого канала.

В целом за год наблюдается рост спроса на кроссоверы и внедорожники с пробегом, что также отражается на структуре трейд-ин. В общем зачёте моделей, наиболее востребованных у дилеров, лидирует LADA Granta с долей 9%, за ней следуют LADA Vesta (5%) и Toyota RAV4 (4%).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.