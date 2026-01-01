В Прикамье мошенники под видом работников военкоматов собирают данные участников СВО Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В Пермском крае зафиксированы случаи мошенничества, при которых злоумышленники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, обращаются к родственникам участников специальной военной операции. Преступники утверждают, что администрация города планирует установить мемориал в память о погибших бойцах. В связи с этим они просят предоставить фотографии, награды и банковские данные участников СВО. Об этом рассказали в краевом Центре управления регионом.

Подобные звонки уже поступали в Березниках. Как выяснилось, это были мошенники. Представители местной администрации опровергли информацию о планируемой установке мемориала.

«Не доверяйте звонкам с незнакомых номеров и всегда проверяйте информацию, обращаясь к официальным источникам», — обратились к жителям в ЦУР Пермского края.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.