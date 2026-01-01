В Пермском крае по итогам трёх ЕГЭ 44 выпускника набрали по сто баллов Экзамены по выбору прошли 1 июня Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае обнародовали первые итоги единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по литературе, химии и истории. Министерство образования и науки региона сообщило, что 603 выпускника получили высокие баллы (от 81 до 100), а 44 из них стали стобалльниками.

Максимальный балл по химии набрали 14 учеников из Перми и двое из Большой Сосновы.

Еще шесть 11-классников без ошибок выполнили задания по истории: они представляют Пермь, Кунгур, Очер и Верещагино.

Литературу на 100 баллов написали 22 выпускника: они учатся в Перми, Березниках, Чайковском, Чернушке, Уральском (Нытвенский округ), Березовке (Берёзовский округ) и Фролах (Пермский муниципальный округ). В прошлом году максимальный балл по этому предмету получил только один выпускник.

Первые экзамены по истории, литературе и химии состоялись 1 июня, их выбрали 2876 участников.

Выпускники могут подать апелляцию о несогласии с результатами до 18:00 19 июня 2026 года. Также у выпускников есть возможность пересдать выбранные предметы в дополнительные «президентские» дни — 8 и 9 июля. При успешной пересдаче первый результат будет аннулирован.

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