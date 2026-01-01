Жительница Прикамья отсудила у работодателя 750 тысяч рублей за профзаболевание Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Бывшая сотрудница деревообрабатывающего предприятия в Нытвенском районе Прикамья отсудила у работодателя денежную компенсацию за тяжёлые условия труда, приведшие к развитию профессионального заболевания. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

После долгих лет работы на производстве женщина столкнулась с проблемами со здоровьем. С 2017 года у нее начали проявляться симптомы, а в 2023 году ей поставили диагноз хронического профессионального заболевания опорно-двигательного аппарата.

Проверка условий труда показала, что заболевание стало результатом длительного воздействия вредных факторов и нарушения работодателем санитарных норм. Согласно протоколу, нагрузка на женщину превышала допустимые показатели. Она вручную перемещала грузы, масса которых была вдвое выше нормы. Более 80% рабочего времени она проводила в положении стоя, что значительно превышает допустимые 60%. Количество наклонов и повторяющихся движений также превышало установленные лимиты.

Несмотря на регулярные медосмотры и предупреждения врачей, работодатель не предпринял достаточных мер для улучшения условий труда. Предприятие ограничилось выдачей средств защиты и инструктажами, но не механизировало тяжелый ручной труд.

После сокращения и увольнения женщина потеряла трудоспособность на 30%. Из-за состояния здоровья она столкнулась с трудностями при поиске новой работы и была вынуждена находиться на обеспечении матери.

Это стало основанием для обращения в суд. Женщина потребовала компенсацию за физические и нравственные страдания.

Суд постановил взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. руб. В настоящее время деньги перечислены пострадавшей.

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