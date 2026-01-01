Суды в Прикамье запретили магазинам известной сети торговать сигаретами Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Александровске Пермского края судебные приставы пресекли нарушение правил торговли никотинсодержащими товарами, пишет ВЕТТА со ссылкой на ГУФССП России по региону.

Во время проверки надзорных органов выяснилось, что розничная продажа табачных изделий и продукции с никотином осуществлялась в магазине известной сети в 23 м от спортивной школы и стадиона. По российскому законодательству, такие торговые точки должны быть расположены не ближе 100 м от образовательных учреждений.

В магазине продавались сигареты, кальяны и сопутствующие товары. Никотинсодержащая продукция была выставлена на открытой выкладке и доступна для всех посетителей, включая несовершеннолетних. Это противоречило нормам, направленным на ограничение доступности табака для детей и подростков, и могло негативно сказаться на их здоровье и нравственном развитии.

Суд защитил интересы неопределенного круга лиц и обязал юридическое лицо прекратить нарушение. Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов по Кизелу и Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства уведомил руководство организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных административных и уголовных последствиях за неисполнение судебного решения.

В результате принятых мер решение суда было исполнено. Однако торговая компания осталась должником. Сейчас в подразделения ГУФССП России по Пермскому краю поступили аналогичные исполнительные документы из Чайковского и Осы, запрещающие продажу никотинсодержащей и табачной продукции рядом с образовательными учреждениями. Судебные приставы продолжают работу по исполнению судебных решений.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.