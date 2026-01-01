Принципиальность председателя ТСЖ в Перми обернулась наказанием по уголовной статье Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Б. Гагарина, 66а» упорно отказывался выполнять решение суда, за что был привлечён к уголовной ответственности и оштрафован. О необычном случае рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В 2023 году в одном из подъездов дома были сделаны надписи, выражающие недовольство качеством управления домом. Сотрудники ИГЖН выявили нарушение содержания общего имущества и потребовали убрать надписи.

Председатель ТСЖ решил выяснить, кто сделал надписи, вместо того чтобы выполнить предписание. Суд постановил обязать ТСЖ убрать надписи, и исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району.

Председатель был уведомлен о возбуждении исполнительного производства под подпись и предупреждён об уголовной ответственности за неисполнение. Однако он не выполнил требование в установленный срок, что привело к взысканию исполнительского сбора.

Несмотря на проведение текущего ремонта и отделку нежилых помещений в доме, председатель попросил мастеров повременить с ликвидацией надписи. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

Суд приговорил председателя к штрафу 70 тыс. руб. Осужденный пытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

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