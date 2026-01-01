В Перми суд отправил водителя в колонию-поселение за смертельное ДТП Автомобилист на большой скорости сбил женщину-пешехода Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Житель Перми признан виновным в аварии, которая унесла жизнь молодой женщины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, смертельное ДТП произошло 5 августа прошлого года.

По данным надзорного ведомства, подсудимый управлял автомобилем Mercedes-Benz C300 и двигался по ул. Монастырской с превышением скорости. В результате он совершил наезд на пешехода — женщину 1999 г.р. От полученных травм она скончалась прямо на месте происшествия.

Суд согласился с доводами государственного обвинения и приговорил виновника к реальному сроку. Ему предстоит провести три года в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два года и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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