На строительстве «Пермь-Арены» завершается установка ферм кровли Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края

В Перми продолжается возведение многофункциональной спортивной арены. На данный момент на объекте завершается установка ферм кровли основной арены. Уже смонтировано 27 из 31 запланированных ферм. Также начаты работы на последнем, пятом этаже тренировочной арены. В этой части здания, обращённой к ул. Строителей, возводятся железобетонные колонны и плита перекрытия. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края.

Параллельно ведутся работы по установке перегородок и прокладке внутренних коммуникаций. На прилегающей к арене открытой парковке, расположенной между улицами Строителей и 2-й Шоссейной, начаты работы по устройству системы водоотведения.

Все этапы строительства ведутся в соответствии с утверждённым графиком, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, проект строительства многофункциональной спортивной арены реализуется на основе концессионного договора, заключённого в 2023 году между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — Фонд развития Пермского края). Строительство стартовало в 2024 году и по плану должно завершиться в четвёртом квартале 2027-го. Общая площадь объекта составит 79 тыс. кв. м, высота здания — пять этажей (45 м). Под одной крышей разместятся две арены — основная (на 10 тыс. зрителей) и тренировочная (на 500 мест).

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