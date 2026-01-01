Из пермского аэропорта с задержкой на сутки вылетят рейсы в Сочи Один самолёт в Москву отменили Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Перми 17 июня задержали на вылет сразу несколько авиарейсов в разные российские города. Как следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием из столицы Прикамья отправится еще вчерашний утренний рейс в Сочи (FV 6130) — в 22:10 вместо 05:05 16 июня, а также рейс 424. Он должен был вылететь в 07:15, но время перенесли на 17:20. Задержался также сегодняшний рейс FV 6130 до Сочи — расчётное время вылета 06:55 18 июня вместо запланированного на 05:05 17 июня.

Кроме того, с задержкой на один час отправится борт до Москвы — в 17:00 вместо 16:00.

Что касается столицы, то утренний рейс до Москвы ДР 434, который должен был отправиться из Перми в 06:10, был отменён.

Причины задержек в пресс-службе пермского аэропорта не прокомментировали.

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