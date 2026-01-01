Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские театры отправятся в путешествие с «Театральным поездом» Спектакли из Пермского края будут показаны в Костроме и Кирове Поделиться Твитнуть

Фото: Союз театральных деятелей РФ

Как уже писал «Новый компаньон», 20 и 21 июня в Перми будет стоять «Театральный поезд», с которого высадится десант театров из трёх городов Урала — Екатеринбурга, Челябинска и Каменска-Уральского.

«Театральный поезд», посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей РФ, — это творческая эстафета: из Перми с ним отправится в путешествие группа артистов театров Пермского края, чтобы показать свои спектакли в российских регионах.

С 22 по 24 июня спектакли пройдут в Кирове и Костроме. В программе пермских гастролей — «Ленинградское время» (12+) Дома актёра, «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+) Театра-Театра, «Родительский день» (18+) театра «Доминанта» (Губаха) и моноспектакль Альберта Макарова «Когда я снова стану маленьким» (6+), который идёт на детской сцене Театра-Театра.

Отъезд запланирован на 22:00 21 июня. Театральная общественность собирается устроить по этому случаю небольшую церемонию на вокзале Пермь II.

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