С начала года жители Прикамья оставили «на чай» более 26 млн рублей Средняя сумма чаевых выросла на 12% Поделиться Твитнуть

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На фоне укрепления культуры благодарности в Пермском крае ресурс «Нетмонет» запустил рейтинг щедрости гостей. Пользователи могут видеть подробную статистику по своим чаевым — где, когда и сколько они оставили — а также попадать в рейтинг самых активных посетителей заведений.

С начала 2026 года жители региона оставили «на чай» более 26 млн руб., а средняя сумма чаевых выросла на 12% — до 347 руб.

Самыми щедрыми пока являются жители Березников — средний размер их чаевых составил 480 руб.; на втором месте — жители Перми (346 руб.), на третьем — Чайковского (323 руб.), на четвёртом — Соликамска (312 руб.).

Рекордная сумма чаевых, оставленных за раз, была зафиксирована в Перми в ресторане при отеле — более 25 тыс. руб.

Для сравнения: за весь 2025 год гости заведений в Прикамье поблагодарили персонал на сумму более 53 млн руб.

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